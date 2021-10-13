У Міноборони заперечують дані Бутусова про звільнення ексначальника ГУР з військової служби

Міністерство оборони України заперечує інформацію про звільнення колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурби з військової служби. Про це у відомстві заявили 13 жовтня.

Пресслужба міністерства назвала неправдивою інформацію про те, що Бурбу звільнили зі служби.

«Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було. Інформація в медіа є емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міністерства оборони України», – йдеться в заяві відомства.

Раніше 13 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба написав рапорт на звільнення з військової служби 14 вересня і був звільнений сьогодні.

За даними Бутусова, причиною нібито стала заборона з боку міністра оборони Андрія Тарана давати свідчення щодо операції про затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та повідомляти будь-які деталі щодо неї.

Як заявив Бутусов 25 вересня із посиланням на джерела свого видання «Цензор.НЕТ», під час засідання тимчасової слідчої комісії напередодні Бурба розповів про те, чому зірвалася операція з затримання «вагнерівців».

За інформацією Бутусова, Бурба заявив, що наказ по перенесення спецоперації нібито віддавав глава офісу президента Андрій Єрмак, а сам він «попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії. Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію, ще один залишився в Білорусі. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких медіа, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.