У «Європейській солідарності» повідомили про заяву в СБУ проти Зеленського у справі «вагнергейту»

У «Європейській солідарності» повідомили, що генерал СБУ, депутат Київради від цієї політичної сили Віктор Кононенко подав до Служби безпеки України «повідомлення про злочин, скоєний президентом Володимиром Зеленським».

Як повідомила пресслужба «ЄС», на думку Кононенка, «Зеленський повідомив білоруському диктатору Лукашенку секретну інформацію про найманців з ПВК «Вагнера».

«Одних із ключових питань останнього часу є злиття спецоперації українських спецслужб по затриманню членів приватної військової компанії «Вагнера». Влада робить все, щоб уникнути відповіді на питання, чи була державна зрада чи не було. Блокується робота тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, і ми маємо всі підстави говорити про те, що влада робить все, щоб істину у цій справі ми не дізналися ніколи. Володимир Зеленський як мінімум тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК «Вагнер». Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом», – сказав Кононенко.

Публічної реакції з боку Офісу президента чи від самого Володимира Зеленського на цю заяву немає.

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як йдеться, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність. В Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

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Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».