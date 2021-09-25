Голова ТСК у справі «вагнерівців» хоче заслухати Бутусова через його заяву про свідчення ексначальника ГУР Міноборони

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо операції по затриманню російських найманців Мар’яна Безугла повідомила, що хоче заслухати головного редактора видання «Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через поширену ним інформацію про свідчення колишнього начальника ГУР Міноборони Василя Бурби. Про це вона написала у фейсбуці.

Згідно з оприлюдненою вранці 25 вересня Бутусовим інформацією, отриманою, як зазначає він, від джерел «Цензор.НЕТ», під час вчорашнього засідання ТСК Бурба розповів про те, чому зірвалася операція з затримання «вагнерівців». За інформацією Бутусова, Бурба заявив, що наказ по перенесення спецоперації нібито віддавав глава офісу президента Андрій Єрмак, а сам він «попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко».

«Після затримання терористів в Мінську і звернення Росії повернути їх в Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента», – написав Бутусов у фейсбуці.

Безугла наголошує, що інформація, оприлюднена Бутусовим, «не відповідає дійсності».

«Які джерела? Були присутні члени ТСК і В.Бурба. Це єдині джерела інформації, про те, що було вчора. Засідання «грифоване». Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність», – зазначила вона.

Безугла додала, що викликає Бутусова на заслуховування, час і місце якого буде повідомлено пізніше.

Наразі публічної реакції Юрія Бутусова на заяву Безуглої не було.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

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18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.