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Справа «вагнерівців»: ТСК допитала учасників спеціальної операції (відео)

Справа «вагнерівців»: ТСК допитала учасників спеціальної операції (відео)
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Справа «вагнерівців»: ТСК допитала учасників спеціальної операції (відео)

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13 вересня тимчасова слідча комісія (ТКГ) Верховної Ради України продовжила у закритому режимі розглядати питання зриву операції по затриманню громадян Росії, які ймовірно брали участь у бойових діях на сході України проти українських силовиків. Під час засідання ТСК допитали нових свідків, які на момент планування та здійснення операції були її учасниками, їхні імена не розголошують. Крім цього, на засіданні комісії були присутні народні депутати, які не входять у цю комісію. Голова ТСК Мар’яна Безугла заявила журналістам, що під час спілкування із колишніми працівниками спецслужб вдалося з’ясувати деякі не суттєві розбіжності. У свою чергу присутні народні депутати від фракцій «Голос» та «Європейська солідарність» заявили, що свідки озвучили зовсім іншу версію, яку попередньо озвучували в ТСК.

Раніше Мар'яна Безугла після засідання ТСК заявила, що «санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було, але був спеціальний розвідувальний захід, в рамках постійної роботи безпосередньо Головного управління розвідки».

18 серпня 2020 року в соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ в спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

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