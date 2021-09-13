Раніше Мар'яна Безугла після засідання ТСК заявила, що «санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було, але був спеціальний розвідувальний захід, в рамках постійної роботи безпосередньо Головного управління розвідки».



18 серпня 2020 року в соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.



За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.



Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ в спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».