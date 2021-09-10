Санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було – Безугла

Санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було, заявила на брифінгу голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар’яна Безугла.

«Санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було. Але був спеціальний розвідувальний захід, в рамках постійної роботи безпосередньо Головного управління розвідки. Цей захід ведеться з 2014 року по документуванню, збору інформації щодо осіб, які залучені тією чи іншою мірою до агресії з боку РФ», – заявила Безугла.

Депутатка додала, що у 2018 році розпочався новий етап в документуванні.

«В ході цього документування, фактично, був створений фейковий сайт. І співробітники ГУР могли вести співбесіди для того, щоб отримувати інформацію про те, як діють ПВК і хто в них бере участь… Цей захід завершився у липні 2020 року. СБУ звернулася до ГУР з проханням використати цю інформацію для активних дій», – розповіла Безугла.

Вона зазначила, що під активними діями малося на увазі «витягти цих осіб з РФ до України».

Безугла зауважила, що основним сценарієм реалізації цього плану було перевезення «вагнерівців» літаком з Москви чи Мінська до Стамбула.

«Це не була спецоперація, це був спеціальний захід. Це був суто український спеціальний захід. Відповідно, передбачено було затримання по прибутті в Стамбул, адже такі особи перебувають у спеціалізованих базах даних і затримуються у кожній цивілізованій країні», – повідомила Безугла..

Депутатка сказала, що серед додаткових сценаріїв була посадка літака, але він не розглядався як основний.

Безугла зазначила, що Порошенко не міг санкціонувати таку спецоперацію.

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як йдеться, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність. В Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».