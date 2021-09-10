Арестович розповів, чи викликала ТСК щодо «вагнерівців» представників Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що йому не відомо про те, що Андрія Єрмака викликали до Тимчасової слідчої комісії у справі «вагнерівців». Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE.

«Єрмака я не чув, щоб викликали. І ще когось – також не чув… Я думаю, що вони мають іти не за медійним планом, а за тим, що відбувалося насправді. Відповіді на ці питання має дати голова ГУР, голова СБУ та генпрокурор. Я за своїм досвідом дуже добре знаю, наскільки різняться реальні події з інформаційними версіями, які вкидають. Якщо ТСК йде за медійною версією – це не робить їй честі», – відповів Арестович на запитання про те, чи викликали Єрмака до ТСК.

За словами радника керівника ОПУ, 29 липня 2020 року почалися медійні «вкиди» у справі «вагнерівців».

«Всі ці версії, які подавалися, не втримують жодної критики», – додав Арестович.

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як йдеться, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність. В Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».