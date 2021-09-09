ТСК Ради 10 вересня оприлюднить результати розслідування у справі «вагнерівців» – Безугла 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України 10 вересня планує оприлюднити результати розслідування у справі «вагнерівців», повідомила її голова, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

«Завтра ми оприлюднюємо результати роботи, інформацію щодо кейсу вагнерівців у максимальному обсязі, що може бути, та переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших з росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості», – написала вона у фейсбуці 9 вересня.

За словами Безуглої, о 14:00 – 15:30 ТСК проведе засідання у закритому режимі і буде заслуховувати матеріали щодо питання «вагнерівців».

«Члени ТСК ознайомляться з таємними матеріалами дослідження по першому питанню. 15:30 – 16:00 – брифінг для представників ЗМІ щодо результатів засідання ТСК у закритому режимі – Садова 3а, ґанок перед будівлею комітетів. 16:00 –17:30 – засідання ТСК у відкритому режимі», – додала депутатка.

19 травня парламентарі не підтримали створення ТСК про розслідування ймовірного зриву «спецоперації» щодо військової компанії «Вагнера», проте створили ТСК з дещо ширшими повноваженнями – для розслідування ймовірних дій посадовців, які несли загрозу нацбезпеці України.

Зі свого боку депутат, від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко закликає розслідувати цю ситуацію. Але стверджує, що створення спеціальної ТСК, суто щодо «вагнерівців», блокують.

Напередодні в ефірі «5 каналу» голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не бачить проблем зі створенням тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування винятково зриву операції із затримання «вагнерівців».

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер». У виданні стверджують, що до підготовки була причетна й американська розвідка, хоча офіційно Вашингтон заперечив свою причетність. В Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».