ВР створила ТСК щодо можливих злочинів представників влади проти України, щодо «вагнерівців» – не підтримала

Верховна Рада у середу ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України та загрожувати національній безпеці України

Згідно з постановою, зая яку проголосували 252 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у залі, головою ТСК обрано Мар’яну Безуглу з фракції «Слуга народу». До складу ТСК загалом увійшли 11 депутатів.

Зазначається, що метою ТСК є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників держвлади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність.

Звіт про свою діяльність комісія зобов’язується надати на пленарному засіданні ВР не пізніше ніж через шість місяців.

У пояснювальній записці зауважується, що у ЗМІ оприлюнені аудіозаписи, які «свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачання електроенергії до анексованого Російською Федерацією Криму, питання обміну військовополоненими на тимчасово окупованому Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів, прав та свобод громадян України».

Водночас Верховна Рада відхилила проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії у справі бійців так званої приватної військової компанії «Вагнера». З владної фракції «Слуга народу» проєкт щодо ТСК по «вагенрівцям» підтримали лише 12 парламентарїів.

На створенні такої ТСК наполягали фракції «Голос» та «Європейська солідарність».

Про які саме ТСК йдеться, читайте більше тут: У Верховній Раді хочуть створити ТСК щодо «вагнерівців» і «плівок Суркова – Медведчука»

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито, а наступне відбудеться завтра о 10-й годині. Сьогодні народні депутати України ще працюватимуть в комітетах.