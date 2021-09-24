В окружному суді Гааги завершилась стадія виступів родичів загиблих у катастрофі рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року. Формально у цій частині слухань родичів жертв можуть розповісти суду, як втрата близьких вплинула на них психологічно, фізично та фінансово, щоб обґрунтувати грошові компенсації. Всього висловили бажання виступити понад 90 людей. Від їхніх розповідей сльози наверталися у судів та перекладачів.