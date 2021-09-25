ТСК заслухала ексначальника ГУР Міноборони у справі вагнерівців – Безугла

Тимчасова слідча комісія щодо операції по затриманню російських найманців заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби. Про це увечері 25 вересня заявила голова комісії, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

За її словами, свідчення Бурби заслухали «у відповідному режимному приміщенні з відповідними умовами», їх внесли до протоколу та додали до матеріалів комісії.

Безугла додала, що ТСК бере паузу у засіданнях на тиждень для опрацювання наявної інформації.

Василя Бурбу планували заслухати 14 вересня, але засідання Тимчасової слідчої комісії не відбулося через відсутність кворуму.

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29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

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18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.