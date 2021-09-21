Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Франція застерігає Малі від найму ПВК «Вагнер» для боротьби з екстремістами

«Такий вибір означав би ізоляцією», – заявила журналістам міністерка оборони Франції Флоренс Парлі

Міністерка оборони Франції Флоренс Парлі закликала свого малійського колегу не наймати російську приватну військову компанію «Вагнер» для боротьби з ісламськими бойовиками в Сахелі.

«Такий вибір означав би ізоляцією», – заявила журналістам Парлі 20 вересня після зустрічі з міністром оборони полковником Садіо Камарою під час візиту до Малі.

Як повідомив AFP на умовах анонімності представник міністерства оборони Малі, Камара запевнив Парлі, що жодного рішення ще не було прийнято.

Париж планує скоротити чисельність військ у Сахелі до початку 2022 року. Чиновник Міністерства оборони Малі заявив, що «відмова» Франції від підтримки Малі означає, що «треба розглянути всі варіанти, щоб убезпечити країну».

Читайте також: Франція повідомила про загибель лідера «Ісламської держави» в Сахарі

При цьому, за його словами, Парлі заперечує, що Франція відмовляється від Малі.

Минулого тижня Париж застеріг західноафриканську країну проти угоди з «Вагнером» після непідтвердженої інформації, що хунта близька до найму його співробітників для навчання своїх збройних сил та охорони урядовців.

Німеччина також попередила, що перегляне свою військову присутність у Малі, якщо уряд укладе угоду з «Вагнером».

Правляча хунта Малі 19 вересня відкинула ці попередження, заявивши, що «не дозволить будь-якій державі робити вибір за себе».

Для бідної країни, яка не має виходу до моря, минулого року почалася смуга політичних потрясінь, що завершилося військовим переворотом проти президента Ібрагіма Бубакара Кейти в серпні 2020 року.

Справа «вагнерівців»: ТСК допитала учасників спеціальної операції (відео)
Embed
Справа «вагнерівців»: ТСК допитала учасників спеціальної операції (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Під загрозою санкцій військові призначили тимчасовий цивільний уряд, на який покладено завдання повернути країну до демократичного правління.

Втім, армійський полковник Ассімі Ґойта повалив цей уряд у травні і пізніше був оголошений тимчасовим президентом. Ґойта пообіцяв дотримуватись кінцевого терміну проведення цивільних виборів до лютого 2022 року.

Вважається, що ПВК «Вагнер» контролює Євген Пригожин, близький соратник президента Росії Володимира Путіна.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG