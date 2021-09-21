Франція застерігає Малі від найму ПВК «Вагнер» для боротьби з екстремістами

Міністерка оборони Франції Флоренс Парлі закликала свого малійського колегу не наймати російську приватну військову компанію «Вагнер» для боротьби з ісламськими бойовиками в Сахелі.

«Такий вибір означав би ізоляцією», – заявила журналістам Парлі 20 вересня після зустрічі з міністром оборони полковником Садіо Камарою під час візиту до Малі.

Як повідомив AFP на умовах анонімності представник міністерства оборони Малі, Камара запевнив Парлі, що жодного рішення ще не було прийнято.

Париж планує скоротити чисельність військ у Сахелі до початку 2022 року. Чиновник Міністерства оборони Малі заявив, що «відмова» Франції від підтримки Малі означає, що «треба розглянути всі варіанти, щоб убезпечити країну».

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При цьому, за його словами, Парлі заперечує, що Франція відмовляється від Малі.

Минулого тижня Париж застеріг західноафриканську країну проти угоди з «Вагнером» після непідтвердженої інформації, що хунта близька до найму його співробітників для навчання своїх збройних сил та охорони урядовців.

Німеччина також попередила, що перегляне свою військову присутність у Малі, якщо уряд укладе угоду з «Вагнером».

Правляча хунта Малі 19 вересня відкинула ці попередження, заявивши, що «не дозволить будь-якій державі робити вибір за себе».

Для бідної країни, яка не має виходу до моря, минулого року почалася смуга політичних потрясінь, що завершилося військовим переворотом проти президента Ібрагіма Бубакара Кейти в серпні 2020 року.

Під загрозою санкцій військові призначили тимчасовий цивільний уряд, на який покладено завдання повернути країну до демократичного правління.

Втім, армійський полковник Ассімі Ґойта повалив цей уряд у травні і пізніше був оголошений тимчасовим президентом. Ґойта пообіцяв дотримуватись кінцевого терміну проведення цивільних виборів до лютого 2022 року.

Вважається, що ПВК «Вагнер» контролює Євген Пригожин, близький соратник президента Росії Володимира Путіна.