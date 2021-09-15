«Нічого особистого»: головний відповідач у справі про теракти в Парижі 2015 року виступив у суді

Головний обвинувачений, якого судять за теракти в Парижі 2015 року, в результаті яких загинули 130 людей і більше 400 отримали поранення, Салах Абдеслам визнав свою роль у нападі.

Даючи свідчення в залі суду в Парижі 15 вересня, Салах Абдеслам, який мовчав протягом усього розслідування, сказав, що не мав «нічого особистого» проти своїх жертв. Він стверджував, що напади були відповіддю на авіаудари Франції проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку.

«Ми напали на Францію. Ми обрали за мішень цивільне населення. Це не було нічим особистим проти них. Я знаю, що моя заява може бути шокуючою, але вона не для того, щоб глибше загнати ножа в рану, а щоб бути щирим щодо тих, хто переживає незмірне горе», – заявив він.

Читайте також: Нова Зеландія посилить антитерористичні закони – прем’єр після убивства 3 людей в Окленді

Абдеслам був єдиним вцілілим із осередка «ІД», до складу якого входили переважно громадяни Франції та Бельгії. Після того, як під час нападу його жилет із вибухівкою не спрацював, він втік до Брюсселя. Він був заарештований через кілька місяців після нападу.

19 інших обвинувачених, у тому числі шестеро, яких судять заочно, також є відповідачами разом із Абдесламом у справі, слухання в якій почалися 8 вересня. Двох із них звинувачують у сприянні втечі Абдеслама до Бельгії.

Жертвами серії терористичних нападів у Парижі 13 листопада 2015 року стали 130 людей, понад 350 отримали поранення. Напади сталися біля стадіону «Стад де Франс», в декількох кафе і ресторанах і в концертному залі «Батаклан».

Читайте також: Терористична атака 20-річної давності. Як 11 вересня 2001 року змінило світ?

Відповідальність за теракт, скоєний загоном з 10 людей, взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Ця ж мережа «ІД» напала на брюссельський аеропорт і метро в березні 2016 року, в результаті чого загинули 32 людини. Один із підсудних у Парижі Мохаммед Абріні 15 вересня зізнався, що брав участь у нападах у Брюсселі.

Ймовірний організатор нападу в Парижі Абдельгамі Абаауд був убитий під час перестрілки з поліцією в передмісті Парижа Сен-Дені 18 листопада 2015 року.

Це був найсмертоносніший напад у Франції з часів Другої світової війни.