У Франції попрощалися з Жаном-Полем Бельмондо

У Франції попрощалися з актором Жаном-Полем Бельмондо. Жалобна церемонія пройшла в дворі історичного Будинку інвалідів у Парижі.

На ній, крім родичів артиста, були присутні, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, члени уряду.

За церемонією також можна було спостерігати на великому екрані, встановленому на галявині за межами двору.

Макрон у своєму виступі назвав Бельмондо «героєм, що прожив тисячі життів». Після промови президента пролунав гімн Франції.

Як повідомляють ЗМІ, похорон відбудеться 10 вересня в сімейному колі.

Бельмондо помер 6 вересня у віці 88 років.

За свою кар’єру він знявся у 80 фільмах. У 1960 році популярність акторові принесла роль молодого злочинця Мішеля Пуакара у фільмі Жана-Люка Годара «На останньому подиху». Стрічка увійшла в історію світового кіно.