Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо, повідомляє Agence France-Presse із посиланням на його адвоката. Акторові було 88 років.

Слава прийшла до нього в кінці 50-х років минулого століття. Він зіграв у фільмі «На останньому подиху» Жана-Люка Годара, одній із найбільш відомих картин «французької нової хвилі».

У 1960-х роках Бельмондо перейшов на популярні фільми, ставши одним із провідних героїв комедій і бойовиків у Франції за кар’єру, яка тривала понад 50 років.

Бельмондо знявся у більш ніж 80 фільмах.