Гран-прі Одеського міжнародного фестивалю отримав фільм про підлітків і дорослішання

Найкращим повнометражним фільмом конкурсної програми Одеського міжнародного фестивалю-2021 журі визнало фільм «Стоп-Земля» Катерини Горностай. Гран-прі, яке визначають глядачі, також отримав цей фільм.

Найкращим короткометражним фільмом став: «Папині кросівки» Ольги Журби.

Цього року конкурсна програма складалась лише з українських стрічок – таким чином організатори кінофестивалю відзначили 30-річчя Незалежності України.

Найкращим режисером журі обрало Нікона Романченка за фільм «Leopolis Night», а найкращими акторами – підлітків із фільму «Стоп-Земля» Катерини Горностай.

На переможців у національній конкурсній програмі очікують призи. Премія за гран-прі, яке визначають глядачі фестивалю своїм голосуванням, складає 55 тисяч гривень. Приз за найкращий повнометражний фільм – 30 тисяч, а за короткометражний – 25 тисяч гривень. Найкращий режисер отримав 30 тисяч гривень, а актор і акторки – 25 тисяч гривень.

Спеціальну відзнаку журі кінофестивалю за відстоювання української ідентичності і візуальну складову отримав фільм «Суперник» Маркуса Ленца.

За версією журі ФІПРЕССІ (Міжнародна асоціація кінопреси), найкращим повнометражним фільмом став «Із зав’язаними очами» Тараса Дроня, а короткометражним – «Папині кросівки» Ольги Журби.

«Золотого Дюка» за внесок у світове кіномистецтво отримав американський режисер Террі Гілліам. Під час виступу Гілліам заявив: «Дякую, Росіє, дякую, Одесо». Його поправила ведуча церемонії Яніна Соколова: «Перепрошую, ви маєте знати: Слава Україні». Гілліам вибачився і пожартував, що його заплутала Росія.

Після урочистої церемонії нагородження лауреатів на Потьомкінських сходах розпочався показ фільму закриття Одеського кінофестивалю – «Малюк» Чарлі Чапліна, якому цього року виповнюється 100 років. Показ стрічки відбувався під супровід симфонічного оркестру.

Раніше стало відомо, що переможцем пітчингу на одеському кінофестивалі став проєкт фільму «Вєра» режисерки Марини Степанської. Він отримав нагороду в 60 тисяч гривень від генерального медіапартнера – телеканалу «Україна». Фільм «Вакуум» Єлизавети Сміт отримав 30 тисяч від офіційного партнера izibank. Третє місце і 25 тисяч від медіапартнера oll.tv отримав «Демони» Наталки Ворожбит, а «Спеціальну нагороду журі» – проєкт фільму «Дім» режисерки Ор Сінай.

У конкурсі Work in Progress переможцем став фільм «Терикони» Тараса Томенка, який отримав 60 тисяч гривень від телеканалу «Україна». Друге місце посіла стрічка Максима Наконечного «Спас» — нагорода 25 тисяч від oll.tv, а третє місце і спеціальна відзнака — фільм Дмитра Грешка «Швидка на периферії» (Між небом та горами).

У конкурсній програмі брали участь такі повнометражні стрічки: «Із зав’язаними очима» Тараса Дроня, «Королі репу» Мирослава Латика, «Національний музей» Андрія Загданського, «Простір» Дмитра Томашпольського, «Стоп-Земля» Катерини Горностай і «Суперник» Маркуса Ленца. Серед короткометражних претендентів були «Біжи, Таню, біжи» Софії Поліщук, «Друга хвиля» Марії Стоянової, «Марія» Владлена Одуденко, «Непотрібні речі» Дмитра Лісенбарта, «Папині кросівки» Ольги Журби, «Тигр блукає поруч» Анастасії Фалілеєвої, «Хороший хлопчик» Марії Пономарьової і «Leopolis Night» Нікона Романченка.