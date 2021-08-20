Чехія: в Карлових Варах відкрився 55-й міжнародний кінофестиваль

Один із найпрестижніших у Європі міжнародних кінофестивалів, Карловарський міжнародний кіонфестиваль, відомий за англійським скороченням KVIFF, відкрився 20 серпня в чеських Карлових Варах. Минулого року через спалах коронавірусної пандемії фестиваль не проводився, тому цього року до Карлових Варів звернена особлива увага як фахівцв, так і шанувальників кіномистецтва.

У програмі кінофестивалю 127 як повнометражних, так і документальних стрічок із понад 60 країн світу.

Україну на фестивалі представлятиме кілька фільмів, зокрема, «Бабин Яр. Контекст» Сергія Лозниці, «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай, українсько-чесько-словацька стрічка «Розфарбований птах», або «Пофарбоване пташеня» (чеською «Nabarvené ptáče», словацькою «Pomaľované vtáča»), а також швейцарсько-українсько-французький фільм «Ольга», який звернений до історичних подій Майдану.

Цього року на фестиваль до Карлових Варів як його почесний гість прибув відомий британський актор, двічі лауреат премії Оскара 88-літній Майкл Кейн. На урочистому вечорі відкриття фестивалю Майкові Кейну за значний вклад до світового кіномистецтва вручили «Кришталевий глобус» – найвищу нагороду Карловарського фестивалю.

Серед почесних гостей фестивлаю також американський актор Джонні Депп та актор, режисер, актор і письменник Ітан Гоук.

Виголошення фільму-переможця фестивалю відбудеться 28 серпня у стінах відомого готелю «Thermal».

Особливістю цьогорічного, 55-го кінофестивалю в Карлових Варах є посилені протиепідемічні заходи. Зокрема, крім вхідних квитків до кінозалу, універсальною перепусткою на всі заходи фестивалю є так звана контрольна стрічка на руці (covid-safe стрічка), яка свідчить про те, що особа має негативний тест на коронавірус, чи вже була вакцинована, або перехворіла на COVID-19.

Спеціальні групи працівників займаються видачею стрічок, інші стежитимуть, щоб в усіх присутніх у залах були захисні респіратори.