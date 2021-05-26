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26 травня 2021, Київ 22:15
Новини | Суспільство

Український фільм «Стоп-Земля» отримав нагороду Берлінале

«Стоп-Земля» визнана найкращою стрічкою конкурсної програми «Generation 14plus»

Фільм української режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» отримав нагороду Берлінського міжнародного фестивалю.

Робота визнана найкращою стрічкою конкурсної програми «Generation 14plus».

«Стоп-Земля» ‒ ігровий дебют режисерки Катерини Горностай, яка неодноразова перемагала із своїми короткометражками на українських кінофестивалях.

Ця стрічка – про сучасних підлітків та їхні проблеми: перший досвід дружби, кохання, відповідальності. Місце дії ‒ звичайна київська школа, головні герої ‒ 16-річна Маша та її друзі у найтривожніші моменти дорослішання.

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