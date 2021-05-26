Український фільм «Стоп-Земля» отримав нагороду Берлінале

Фільм української режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» отримав нагороду Берлінського міжнародного фестивалю.

Робота визнана найкращою стрічкою конкурсної програми «Generation 14plus».

«Стоп-Земля» ‒ ігровий дебют режисерки Катерини Горностай, яка неодноразова перемагала із своїми короткометражками на українських кінофестивалях.

Ця стрічка – про сучасних підлітків та їхні проблеми: перший досвід дружби, кохання, відповідальності. Місце дії ‒ звичайна київська школа, головні герої ‒ 16-річна Маша та її друзі у найтривожніші моменти дорослішання.