Український фільм здобув перемогу на кінофестивалі у Празі

Стрічка української режисерки Аліни Гордової «Цей дощ ніколи не скінчиться» (This Rain Will Never Stop) визнана найкращим фільмом правозахисної тематики на 23-му міжнародному фестивалі документальних фільмів «Один світ».

Фільм розповідає про долю Андрія Сулеймана, чоловіка родом із Луганщини, який вирушає до Сирії, щоб нав’язати контакти з родичами свого батька, сирійського курда. Однак без рідного дому його життя не складається. Андрій повертається в Україну і вступає добровольцем до лав місцевого відділення «Червоного Хреста».

Всього у програмі фестивалю «Один світ» було представлено 101 фільм із 50 країн світу.

У листопаді 2020 року стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» також здобула нагороду в категорії «Перша поява» на найпрестижнішому європейському фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі та на фестивалі Festival dei Popoli у Флоренції в категорії «Найкращий повнометражний фільм».