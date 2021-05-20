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20 травня 2021, Київ 20:26
Новини | Суспільство

Український фільм здобув перемогу на кінофестивалі у Празі

Фільм розповідає про долю чоловіка родом із Луганщини, який вирушає до Сирії, щоб нав’язати контакти з родичами свого батька, сирійського курда

Стрічка української режисерки Аліни Гордової «Цей дощ ніколи не скінчиться» (This Rain Will Never Stop) визнана найкращим фільмом правозахисної тематики на 23-му міжнародному фестивалі документальних фільмів «Один світ».

Фільм розповідає про долю Андрія Сулеймана, чоловіка родом із Луганщини, який вирушає до Сирії, щоб нав’язати контакти з родичами свого батька, сирійського курда. Однак без рідного дому його життя не складається. Андрій повертається в Україну і вступає добровольцем до лав місцевого відділення «Червоного Хреста».

Всього у програмі фестивалю «Один світ» було представлено 101 фільм із 50 країн світу.

У листопаді 2020 року стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» також здобула нагороду в категорії «Перша поява» на найпрестижнішому європейському фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі та на фестивалі Festival dei Popoli у Флоренції в категорії «Найкращий повнометражний фільм».

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