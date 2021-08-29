Сербія здобула «Кришталевий глобус» на 55-му кінофестивалі у Карлових Варах

У чеському місті Карлові Вари закінчився 55-й міжнародний кінофестиваль. Найвищу нагороду, «Кришталевий глобус», здобув фільм сербського режисера Стефана Арсенієвича «Страхиня Банович», який розповідає про долю мігрантів з Африки й ширше – торкається проблеми міграції в Європі.

Ібрагім Кома, виконавець головної ролі у стрічці «Страхиня Банович», був відзначений журі як найкращий актор, за найкращу жіночу роль нагороду здобула канадська актриса Елеонор Луазель за роль у фільмі «Війни».

Головною нагородою глядачів нагороджений чеський фільм «Затопек», присвячений відомому чехословацькому атлетові Емілеві Затопекові, який, здобувши чотири найвищі олімпійські нагороди з бігу, до кінця свого життя залишився непереможеним.

Фільм російського режисера родом з Якутії Володимира Мункуєва «Нуучча» здобув перемогу як найкращий фільм у категорії «На Схід від Заходу». Стрічка розповідає про асиміляцію колонізованих народів у царській Росії, при цьому важливо, як зазначають ЗМІ, що події розгортаються в рідній для Володимира Мункуєва Якутії. Режисер фільму особисто прийняв нагороду фестивалю.

За винятковий внесок у розвиток кінематографу «Кришталевим глобусом» був відзначений британський актор, двічі лауреат Оскара Майкл Кейн і американський актор і письменник Ітан Гоук. Стоячи привітали глядачі улюбленця публіки американського актора і режисера Джонні Деппа, який пообіцяв приїхати до Карлових Варів і наступного року.

Україна на 55-му кінофестивалі у Карлових Варах нагороди не здобула. На фестивалі були представлені українські стрічки «Бабин Яр. Контекст» Сергія Лозниці, «Стоп. Земля» режисерки Катерини Горностай, українсько-чесько-словацька стрічка «Пофарбоване пташеня», а також швейцарсько-українсько-французький фільм «Ольга», звернений до історичних подій Майдану.