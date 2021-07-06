У Франції відкривається 74-й Каннський кінофестиваль

У вівторок, 6 липня, у Франції відкривається міжнародний Каннський кінофестиваль. Минулого року його не проводили через пандемію.

Під час фестивалю будуть діяти протиепідемічні заходи: гості повинні будуть дотримуватися соціальної дистанції і завжди носити медичні маски.

Першим фільмом, який покажуть гостям фестивалю, буде робота французького режисера Леоса Каракаса «Аннетт» – про стендап-коміка, дружина якого, оперна співачка, вмирає. У героя залишається дворічна дочка з незвичайним даром.

Міжнародний Каннський кінофестиваль – щорічний захід, який проводиться з 1946 року у французькому курортному місті Канни на набережній Круазетт.