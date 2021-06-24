У Львові стартував Х міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest

Сьогодні у Львові розпочався Х міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, який триватиме протягом п’яти днів. Як передає кореспондент Радіо Свобода, на захід приїхали близько 200 музикантів з 18 країн світу, які виступатимуть на кількох сценах.

«Я б дуже хотів, щоб цей фестиваль став початком першого вільного подиху, аби потихеньку виходити з цієї кризи – кризи, пов’язаної з «ковідом», з політикою, з економікою. Цьогоріч дуже гарний баланс на всіх сценах, тож люди зможуть послухати різну музику», – заявив артдиректор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.

Цьогоріч на фестивалі львів’яни та гості почують британського співака, володаря чотирьох премій «Греммі» – SEAL, американського музиканта Кріса Ботті, чотири мільйони платівок якого продані, а також очікують виступ Вінтона Марсаліса, якого називають віртуозним американським трубачем і композитором. Він має понад 60 джазових і класичних записів, які принесли йому дев’ять премій «Греммі».

У фестивальні дні у Львові відбудуться майстер-класи для музикантів і слухачів.

Leopolis Jazz Fest започаткований у 2011 році. Тоді він називався «Альфа Джаз Фест» і проходив під брендом «Альфа-Банк Україна» з російським капіталом, але львівські активісти домоглись зміни назви фестивалю. Цьогоріч громадська організація «Економічний бойкотний рух» вимагає від організаторів фестивалю розмістити на головній сцені українське гасло «Слава Україні! Героям слава!».

Серед гостей фестивалю, зокрема і через вартість квитків, – переважно політики, представники влади, шоумени. Але створені пікнікові зони, де вхід – 50 гривень.

Минулого року джазовий фестиваль через карантин відмінили.