У Києві починається 10-й «Книжковий арсенал»

У Києві 23 червня починається 10-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал».

Як повідомляли організатори, ключовою подією відкриття стане церемонія оголошення переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

«Продовжить відкриття презентація книжки «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте» за участі авторки Дайви Ульбінайте, а також самої героїні – президентки Литви Далі Грибаускайте», – мовиться у повідомленні.

Організатори нагадали, що квитки на фестиваль продаються онлайн послотово. Таким чином відвідувачі матимуть змогу увійти лише в окремий часовий проміжок окремого дня.

«Перебувати на «Книжковому Арсеналі» можна без обмеження часу», – зазначили у пресслужбі фестивалю.

«Книжковий арсенал» триватиме до 27 червня.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» засновано і проводиться «Мистецьким арсеналом» з 2011 року. Щороку він збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів.

Минулого року фестиваль не проводили через пандемію.