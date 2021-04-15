«Книжковий арсенал» перенесли на кінець червня

Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» перенесли на 23-27 червня. Організатори пояснюють це тривалим зростанням кількості хворих на COVID-19 у Києві та продовження локдауну.

«Вчора було подовжено локдаун і ми розуміємо, що дата його закінчення може виявитись неостаточною – ситуація з ковідом загрозлива. Планувати таку велику подію при такій несталості неможливо. Ми розуміємо, що у нас є два варіанти – вже зараз скасувати «Книжковий Арсенал» цього року наживо або зробити спробу врятувати фестиваль. Ми обираємо другий пункт», – заявила директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

Зазначається, що фестиваль збереже свій гібридний формат: книжковий ярмарок, події кураторських програм, нагородження переможців конкурсів «Найкращий книжковий дизайн» та «Антитвір» відбудуться наживо в Мистецькому арсеналі. Частина з цих подій складе онлайн-програму фестивалю – її можна буде подивитися у будь-якому куточку світу.

«Дистанційно відбудуться програми професійного розвитку для видавців і літменеджерів, зокрема і «Література на експорт», що спрямована на збільшення перекладів української літератури за кордоном», – зазначили організатори.

Квитки на Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» продаватимуть онлайн. Передбачається, що квитки можна буле купити лише на конкретний час, таким чином організатори сподіваються уникнути черг та скупчень людей.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» засновано і проводиться «Мистецьким арсеналом» з 2011 року. Щороку він збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів.

Минулого року фестиваль не проводили через пандемію.