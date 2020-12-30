«Всупереч СOVID-19». Фестивалі та мистецькі події 2020 року, які відбулися, попри пандемію

Коронавірусна атака болюче вдарила по мистецтву та фестивальному рухові не лише України, а й цілого світу. Культурне життя країни, яке останніми роками все більше набувало сучасних форм, під тиском обмежень спочатку почало шукати відкритих і просторих майданчиків, а потім вимушено перейшло в онлайн. Багато культурних подій скасували або перенесли на наступний рік.

При цьому, на думку психологів, пандемія загострила потребу людей у цікавому, красивому, такому, що надихає і покращує настрій. Радіо Свобода, підсумовуючи 2020 рік, зібрало інформацію про культурні події, яким все ж вдалося відбутися.

Наприкінці серпня у Києві, у внутрішньому дворі Софії Київської, пройшов ІІІ фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2020, що об'єднав симфонічну та камерну класику з джазом, експериментальною музикою, театром, візуальним мистецтвом і розмовами про важливе із цікавими людьми.

Відбулася ціла низка подій:

– Звучала музика Валентина Сильвестрова у виконанні камерного хору «Київ»

– Проєкт «Букет для маестро Которовича» – присвята пам'яті відомого скрипаля Богодара Которовича

– Опера IYOV музично-театральної формації NOVA OPERA, яку визнали однією із десяти найкращих опер світу

– Електронна музична феєрія Андрія Кириченка за мотивами малюнків Марії Примаченко

– Проєкт Africa від Laura Marti Quintet – посвята шведському джазовому композитору і контрабасисту Ларсу Даніельссон​у

– Концерт «Дьордь Лігеті: за залізною завісою та поза нею»

– Музично-поетичний перформанс за збіркою Маріанни Киянівської «Бабин ЯР. Голосами»

– Концерт Nazgul Shukaeva Quartet & Vlada Buchko «X»​

– ​BAROQUE TWIST – концерт камерного оркестру New Era Orchestra під керівництвом Тетяни Калініченко​

– Проєкт Івана Тараненка «Fusionfonia. Музика Української Землі»

– Концерт Katya Chilly Group 432hz

Однією із найяскравіших прем'єр фестивалю став музичний марафон «ЛЯТОШИНСЬКИЙ – ГАЛА»​, присвячений 125-річчю від дня народження композитора.

«Український квінтет» – один з ключових творів Бориса Лятошинського, прозвучав у виконанні Kyiv Mozart Quartet та Антонія Баришевського.

Візуальна програма фестивалю поєднувала виставки, візуальне мистецтво і новітні технології.

Виставка «Місто людей»​ представила роботи шістдесятників – Олександра Дубовика, Олександра Левича, Олексія Захарчука, Михайла Вайнштейна, Віктора Зарецького та Алли Горської.

У літературну програму увійшло спілкування із Сергієм Жаданом, Софією Андрухович, Катериною Калитко, Іриною Цілик, Артемом Чехом та іншими сучасними українськими письменниками і поетами.

Під столітнім деревом у дворі Софії Київської традиційно зібрав усіх на «Бесіди під ясенем» із цікавими людьми співзасновник фестивалю Bouquet Kyiv Stage Євген Уткін.

Там також презентували платформу для якісного культурного контенту – 211 floor, що об'єднує соціальної мережі, сервіс для режисури відео, стрімінг і продаж квитків на онлайн та офлайн мистецькі події. Проєкт ініціювали Євген Уткін та Влад Троїцький.

Фестиваль, до проведення якого готувалися цілий рік, через карантинні обмеження перенесли із червня на серпень, деякі учасники не змогли приїхати, але мистецьке свято відбулося.

Виступали скрипалі Вадим Репін, Майкл Гуттман і Лінус Рот, камерний оркестр «NICO – New Ideas Chamber Orchestra», а також перкусіоніст Бурхан Очал.

Відбулися українські прем’єри проєкту «AIR: A BAROQUE JOURNEY» та проєкту німецького піаніста Себастіана Кнауера «Beethoven Variations. Фантазія для фортепіано з оркестром».

Засновник фестивалю, всесвітньовідомий піаніст Олексій Ботвінов «нарешті здійснив свою давню мрію – показав аудиторії фестивалю ODESSA CLASSICS зразок своєї співпраці зі провідним швейцарським хореографом Хайнцом Шперлі.

Ботвінов і Шперлі за понад двадцять років співпраці разом працювали над понад сотнею вистав у більш ніж 30 країнах Європи, Азії, Північної Америки і Південної Африки.

Вистави Шперлі під музику Ботвінова йдуть вже понад 20 років в Опері Цюріха, в театрах Берліна і Страсбурга. А, як пишуть крикити, шедевр хореографії 20-го століття – балет Шперлі «Гольдберг-варіації» на музику Баха іде у міланській опері «Ла Скала».

Традиційний опен-ейр концерт фестивалю на Потьомкінських сходах зіграв Національний академічний симфонічний оркестр України. Диригент – Володимир Сіренко, фортепіано – Олексій Ботвінов.

Звучав Другий концерт Рахманінова, музика Моцарта, Березовського, Бортнянського, Лисенка, Скорика.

Мобільний додаток Ukrainian Live Classic

Галицьке Музичне Товариство, організація «Collegium Management» та Львівський органний зал реалізовували стратегію Ukrainian Live і створили мобільний додаток з українською класикою.

«Постколоніального синдрому треба позбуватись зараз. Тобто, якщо в українській літературі вже є хронологія, науковий дискурс, то у класичній музиці цей дискурс, ця тяглість традицій української музики лише поновлюється. І зараз ми лише починаємо усвідомлювати повноту своєї музики», – наголошують в інтерв'ю директор Ukrainian Live Classic Тарас Демко й диригент, композитор і арт-директор проєкту Іван Остапович.

Кінофестиваль «Молодість» теж випробував онлайн-формат.

«Ми змогли зробити 49-й КМКФ «Молодість» в умовах пандемії. Наша команда проявила себе дуже креативно, в цій новій реальності вони поєднали онлайн зі справжнім кінофестивалем. Два роки тому в нашому міжнародному журі був наш друг – художній керівник Міжнародного кінофестивалю у Мінську. Сьогодні вся його команда – на барикадах, під великою загрозою їхній кінофестиваль. Свободу нашим друзям у Білорусі!», – сказав на урочистому закритті фестивалю художній керівник КМКФ «Молодість» Андрій Халпахчі.

Почесну нагороду «Золотий Скіфський олень» за внесок у світове кіномистецтво отримав французький актор театру та кіно, режисер, продюсер та письменник Робер Оссейн.

Переможцем міжнародного пітчинґу Boat Meeting став проєкт Герой нашого часу / A Hero of Our Time режисера й продюсера Мірака Атабея з Туреччини.

Спеціальну відзнаку журі Boat Meeting отримав український проєкт Нижній горизонт / Ground Zero режисерки Жанни Озірної й продюсерки Ірини Ковальчук.

Перелік фільмів, відзначених спеціальним журі фестивалю, тут

Випробування онлайном пройшов Одеський кінофестиваль, зберігши усі напрацьовані традиції, якість та відкритість.

На участь у 11-му ОМКФ подавалися 964 фільми з понад 40 країн світу. За головний приз – Ґран-прі – змагалися 12 фільмів-учасників Міжнародного конкурсу, у Національній конкурсній програмі брало участь 7 повнометражних та 11 короткометражних стрічок, у Конкурсі європейських документальних фільмів – 8.

Загалом конкурсна і позаконкурсна програма фестивалю вмістила у себе майже 120 фільмів.

Зумів ОМКФ у непростих обставинах організувати і провести захід під відкритим небом. Стрічку-ювілярку «Ґолем, як він прийшов у світ» – зразок німого кіно – показали під чудовий музичний супровід на Потьомкінських сходах. Фільму Карла Бьозе та Пауля Вегенера доби раннього німецького експресіонізму у 2020 році виповнилося 100 років.

У секції «Спеціальні покази» показали фільм Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва «Номери», документальну стрічку Ґреґорі Монро «Кубрик про Кубрика» та роботу Люді Бокен «Останній кінопоказ у Бухаресті».

Дивитися фільми можна було тут

Docudays UA цього року через карантинні обмеження проходив онлайн і тривав 17 днів. Це проявило нові можливості.

«Уперше після початку війни на сході України онлайн-стріми фестивалю дивилися у Донецькій, Луганській областях і Криму. Онлайн-формат дискусій та воркшопів дозволив залучити й аудиторію з-за кордону», – розповіла директорка комунікаційного департаменту Docudays UA Дар’я Аверченко.

На онлайн-платформі DOCU/SPACE були доступними 70 документальних стрічок із 32 країн світу. Найпопулярнішими за кількістю переглядів на docuspace.org стали фільми: «Земля блакитна, ніби апельсин» (реж. Ірина Цілик), «War Note» (реж. Роман Любий), «У пошуках Єви» (реж. Піа Гелленталь), «Зарваниця» (реж. Ярема Малащук, Роман Хімей), «Ньютопія» (реж. Аудун Амундсен).

До фестивалю віртуально долучилися 210 гостей із 29 країн, зокрема зі США, Канади, Фінляндії, Бельгії, Німеччини, Греції, Грузії, Китаю.

Форум видавців у Львові BookForum через епідемію коронавірусу був вимушений відмовитися від традиційного книжкового ярмарку. В онлайн-режимі відбувся лише запланований літературний фестиваль.

Більшість запланованих на 2020 рік культурних подій – традиційних, як от Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», чи нових, як Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, – скасували або ж перенесли на 2021 рік.