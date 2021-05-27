Але коли цирк Cirque du Soleil закрився в 2020 році, один із нині безробітних шукачів талантів розробив план, щоб допомогти йому і танцюристам з усього світу знайти роботу. Він створив першу в світі онлайн-платформу для хореографії і запустив віртуальний глобальний танцювальний конкурс. (Відео: Радіо Свобода, Choreography Online, Ralitsa Kamburova, Cristina Kimm, Rick Tjia)