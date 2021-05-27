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27 травня 2021, Київ 10:32
Відео

«Трохи надії»: глобальний онлайн-конкурс дає танцюристам віртуальну сцену (відео)

«Трохи надії»: глобальний онлайн-конкурс дає танцюристам віртуальну сцену (відео)
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«Трохи надії»: глобальний онлайн-конкурс дає танцюристам віртуальну сцену (відео)

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Після того, як пандемія закрила концерти, танцюристи та інші артисти по всьому світу щосили намагалися заробити собі на життя.

Але коли цирк Cirque du Soleil закрився в 2020 році, один із нині безробітних шукачів талантів розробив план, щоб допомогти йому і танцюристам з усього світу знайти роботу. Він створив першу в світі онлайн-платформу для хореографії і запустив віртуальний глобальний танцювальний конкурс. (Відео: Радіо Свобода, Choreography Online, Ralitsa Kamburova, Cristina Kimm, Rick Tjia)

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