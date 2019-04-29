В одному з найбільших корабельних доків Східної Європи показали оперу та балет портових кранів. Прем'єра опери «Νερo» Влада Троїцького відбулась на Азовському судноремонтному заводі у межах фестивалю сучасного мистецтва «ГогольFest». За задумом авторів, море, еллінська культура і промисловість – частини генетичного коду Маріуполя. А оперу «Νερo» (з грецької - вода) автори називають гімном відродження й очищення. У постановці задіяні проекти NOVA OPERA, Dakh Daughters, DakhaBrakha, TseSho, Teatr-Pralnia та кранівниці заводу, які демонстрували балет портових кранів. Музику для вистави написали Роман Григорів и Ілля Разумейко.