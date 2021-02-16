Дві українські балетні постановки стали номінантами престижної культурної платформи і конкурують за грант у 50 тисяч євро

Дві українські балетні постановки потрапили до шортлиста і стали номінантами на грант престижної культурної платформи Fedora.

Наразі на першому місці серед дев'яти балетних постановок, що представляють різні країни світу – футуристичний балет SPACE Lovers Київського національного академічного театру оперети.

«Це футуристичний балет на музику французького композитора Дідьє Маруані. Хореограф – Дельфін Аттал, художній керівник проєкту – Богдан Струтинський. У постановці передбачене використання елементів доданої реальності та 3D ефектів. Танцівники подорожують планетами у пошуку кохання», – йдеться в повідомленні на сайті Київського національного академічного театру оперети.

На другому місці наразі – сучасна балетна постановка Національної опери України Roots («Коріння»). Постановку довірили провідному хореографу зі Швеції Ксенії Звєрєвій, яка буде працювати з відомим італійським художником по світлу Джакопо Пантані й українськими художниками костюмів, декорацій і 3D візуалізації Поліною Панченко та Асею Кравчук, за участі провідних солістів, інформує Національна опера України.

Фрагментів вистав у відкритому доступі немає, платформа Fedora також обмежується інформацією про концепції та творців проєктів.

Конкуренцію двом українським проєктам цього року складають, зокрема, вистави Англійського національного балету (Велика Британія), Балет Капітолія (Франція), Бірмінгемський королівський балет (Велика Британія).

«Переможець отримає грант, і ми маємо змогу розмістити свій проєкт та отримувати пожертвування від тих, хто заходить на сайт платформи. До коронавірусу грант на балет був 100 тисяч євро, зараз скоротили до 50 тисяч», – розповів Радіо Свобода ініціатор та координатора проєкту Roots Національної Опери України Олексій Тютюнник.

Голосування триває з 1 лютого і завершиться 26 лютого, до того часу невідомо, хто посяде перше місце. Віддати свій голос можна на сайті платформи «Fedora».

Fedora – це європейська платформа з головним офісом у Парижі (Palais Garnier), яка займається розвитком та фінансуванням культурних закладів і проєктів за чотирма основними напрямками: балет, опера, мистецька освіта, цифрове мистецтво.

Завдяки платформі щороку інноваційні театральні проєкти мають шанс отримати фінансування, а також презентувати свою постановку глядачам в усьому світі.