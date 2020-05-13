«Книжковий арсенал» перенесли на наступний рік – організатори

Десятий міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» цього року не відбудеться через пандемію коронавірусу і переноситься на наступний рік, повідомила пресслужба організаторів.

«Книжковий арсенал» завжди був особливим через атмосферу, яку ви, наші учасники та відвідувачі, наші волонтери та партнери, щоразу створюєте разом із нами, командою. І ми спустошені від того, що не зможемо побачити вас у стінах старого арсеналу цього року. Але ми вже чекаємо на рік 2021. І докладемо всіх зусиль, щоб зберегти найкращі напрацювання кураторської команди, а також сподіваємось зберегти її склад на наступний рік», – повідомила координаторка «Книжкового арсеналу» Юлія Козловець.

Організатори повідомили, що захід проведуть 26-30 травня 2021 року.

Десятий «Книжковий арсенал» мав відбутися з 20 до 24 травня 2020 року у Мистецькому арсеналі в Києві. Зазвичай цей захід, на якому представлені численні видавництва поряд з низкою виставкових і культурних проєктів, збирає тисячі людей з України, а також гостей з-за кордону.

Нині майже всі масові мистецькі заходи як в Україні, так і у світі перенесені, скасовані або переведені в онлайн через пандемію коронавірусу.