Одеський міжнародний кінофестиваль проведуть восени в режимі онлайн – організатори

Через пандемію коронавірусу COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження у світі Одеський міжнародний кінофестиваль цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі, повідомили 12 травня у пресслужбі фестивалю.

«Змінено дати проведення 11-го ОМКФ: фестиваль проходитиме не традиційно в липні, а восени – з 25 вересня по 3 жовтня. Окрім онлайн-частини, в межах фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open-air кіноперформансу на Потьомкінських сходах», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найближчим часом буде оголошено оновлений регламент фестивалю, а інформацію щодо придбання абонементів на онлайн-захід повідомлять додатково.

Одеський міжнародний кінофестиваль мав відбутися з 10 до 18 липня 2020 року. Нині майже всі масові мистецькі заходи як в Україні, так і у світі перенесені, скасовані або переведені в онлайн через пандемію коронавірусу.