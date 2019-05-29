«Книжковий арсенал» відвідали майже 57 тисяч людей

Організатори дев’ятого міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» повідомили, що за час його проведення у Києві з 22 до 26 травня, захід відвідали майже 57 тисяч людей.

«Для порівняння, у 2018 році на фестивалі було 53 тисячі відвідувачів. Протягом п’яти днів фестивалю понад тисячу новинок представили 150 українських видавництв; ілюстратори, дизайнери та художники – виставкові проекти, а у програмі фестивалю відбулась 491 подія, серед яких – зустрічі, дискусії, презентації, перформанси та концерти», – йдеться в повідомленні прес-служби Мистецького арсеналу, на території якого і відбувся захід.

Згідно з повідомленням, на цьогорічний «Книжковий арсенал» приїхали понад 90 іноземних гостей з 30 країн світу.

Під час «Книжкового Арсеналу» були представлені 11 виставкових проектів.

«Одним із найпопулярніших проектів фестивалю став «Ветеранський намет», – повідомили організатори.

Десятий «Книжковий арсенал» відбудеться з 20 до 24 травня 2020 року у Мистецькому арсеналі в Києві.