Скарби ІХ Книжкового арсеналу: за якою літературою полювали відвідувачі?

У Києві завершується ІХ Книжковий арсенал. Протягом чотирьох днів кияни та гості міста мали змогу знайти поповнення для своїх книжкових шаф, а ще –​ послухати улюблених письменників наживо та поспілкуватись з ними. Що ж вдалося «вполювати» відвідувачам?

«Щаслива і без грошей», – так свій похід на ІХ Книжковий арсенал описує користувачка Instagram Tania Pirania.

Серед придбаних нею книжкок,​ наприклад, «Жнець» американця Ніла Шустермана. Ця історія про світ, де можна померти у єдиний спосіб – від рукженця (професійного носія смерті) і про боротьбу за те, хто ним стане.

Також вона обрала, зокрема, психологічний триллер «Твій погляд, Чіо-Чіо Сан» українського письменника Андрія Любки, бестселлер The New York Times «Тринадцяту казку» англійки Діани Сеттерфілд, яку називають «новою Шарлоттою Бронте» та ще один психологічний триллер – «Дівчина, яку ми вбили» від Поліни Кулакової, – дія якого відбувається в Івано-Франківську кінця двохтисячних.

Ще одна користувачка Instagram Naddin_Cherry теж повернулась з Книжкового арсеналу не з порожніми руками. Зокрема, вона придбала новий роман української письменниці Ірени карпи «Добрі новини з Аральського моря». Ця книга розповідає про пригоди чотирьох героїнь, яких об’єднує українське походження і секрети з минулого, а також бажання звільнитися від них і почати нове життя.

Серед придбань Naddin_Cherry також є детективний роман швейцарця Діккера Жоеля «Зникнення Стефані Мейлер», збірка есеїв видатних жінок «Феміністки не носять рожевого та інші вигадки», а також «Заборонений плід» шведської коміксистки Лів Стрьомквіст про те, як жінки «відстоювали кордони свого тіла, на яке зазіхали і яким намагалися керувати чоловіки».

Катерина Гора теж принесла з Арсеналу обновки для своєї книжкової шафи. Одна з них світовий бестселлер «Від хорошого до величного» Джима Коллінза. Ця книна перекладена 35 мовами та продана накладом у понад 3 мільйони примірників. Її вважають однією з найкращих сучасних бізнес-книг.

Також Катерина Гора придбала детектив Ірландської письменниці Тани Френч «Зруйнована гавань» та низку дитячих книг, серед них, зокрема, «Кіра і таємниця бублика», яка розповідає про те, як правильно заощаджувати і розпоряджатися грошима, «36 і 6 котів», «Фантастичні історії надобраніч».

Тим часом Ірина Плешакова «упіймала» на Книжковому Арсеналі роман Мілана Кундери «Вальс на прощання», повість «Лише хмари танцюють з зірками» норвезької письменниці Ліан Тюрун. А ще – роман «До музики». Це книга норвезького письменника, композитора та піаніста Кетіля Бйорнстадаі вона розповідає про «складний і емоційний світ молодих піаністів».

А от Олеся Весна з «Книжкового арменалу» принесла «Перший олігарх» від Мішеля Терещенка. Це книга про його діда, відомого українського мецената Михайла Терещенка, який все втратив, але зумів почати своє життя з чистого аркуша і, живучи в еміграції, став одним з найбільш шанованих фінансистів світу».

Також серед придбань Олесі – книга провідної представниці постмодернізму Юлії Крістевої «Полілог» та збірник про «сім історій про кохання» Берхара Шлінка «Літні обмани».

Ділиться своїми враженнями від «Книжкового арсеналу» і Андрій Гнідець.

«Забіг на годинку на Книжковий Арсенал. На більше не можна, небезпечно для гаманця», – пише він.

Серед його «улову» – «Емоційний інтелект лідера» Деніела Ґоулмана, Річарда Бояціса, та Енні Маккі про те, «чому емоції, уміння розуміти і співпереживати допомагають, а не заважають лідеру керувати колективом», «Менеджмент у стилі «Манчестер Юнайтед» від Майкла Моріца та Алекса Ферґюсона про те, «як підібрати найкращих працівників, створити талановиту команду, а головне – навчитися бути лідером, якого поважатимуть усі», а ще «Нехай будуть з вами інновації» від підприємеця та експерта із Близького Сходу Аві Йоріша, який розповідає про винаходи, які покращують життя мільярдів людей.

На «Книжковий арсенал» сходив і дехто з украънських політиків, які також не розповіли про свої покупки.

Наприклад, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко приніс звідси біографії з віршами Василя Стуса і Володимира Сосюри, «1917» Яна Валєтова, «Гра в бісер» Германа Ґессе, «В оточенні ідіотів» Томаса Еріксона, «Я, Побєда і Берлін» Кузьми Скрябіна, диск із відновленим кінофільмом «Земля» Олександра Довженка та «Історія Європи» Нормана Дейвіса.

«Вибір української літератури вражає. Переконаний, цей час, починаючи з 2014 року, у майбутньому назвуть ренесансом українського мистецтва», – ділиться він враженнями.

Цього року у рамках ІХ Книжкового арсеналу також відбулась глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії, а також інших українських політв’язнів.