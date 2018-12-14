Андрухович, Бондар і Дерманський стали переможцями Книги року ВВС-2018

Українська редакція британської медіакомпанії BBC оголосила переможців премії «Книга року ВВС-2018»:

«Книгою року» став роман Юрія Андруховича «Коханці юстиції»;

переможцем у номінації «Дитяча книга року ВВС-2018» журі обрало книгу Сашка Дерманського «Мері»;

у новій номінації «Книга року ВВС – Есеїстика-2018» перемогла збірка Андрія Бондаря «Церебро».

Юрій Андрухович, Сашко Дерманський і Андрій Бондар отримають винагороду в тисячу фунтів у гривневому еквіваленті кожен.

Видавці книг-переможців – Meridian Czernowitz (Чернівці), А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (Київ) і Видавництво Старого Лева (Львів) – матимуть право використовувати логотипи «Книги року ВВС» у своїх наступних виданнях.

Премії «Читач року-2018» отримали Ольга Крамарь за рецензію на книгу Юрія Андруховича «Коханці юстиції» і Марина Марченко за рецензію на книгу Андрія Куркова «Сірі бджоли». Обидві переможниці отримають у подарунок електронні книги.

Минулого року Українська редакція BBC назвала книгою року збірку оповідань Катерини Калитко «Земля загублених, або маленькі страшні казки».

«BBC Україна» оголосила переможців премії «Книга року» учотирнадцяте. Конкурс проводять у партнерстві з Європейським банком реконструкції і розвитку.