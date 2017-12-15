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15 Грудень 2017, Київ 19:46
Новини | Суспільство

«BBC Україна» назвала книгою року збірку оповідань Катерини Калитко

Українська редакція британської медіакомпанії BBC назвала книгою року збірку оповідань Катерини Калитко «Земля загублених, або маленькі страшні казки».

«Теми, яких торкається Катерина Калитко у своїй збірці, особливо актуальні зараз, коли світ здається дедалі більш роз'єднаним. Вона підкреслює важливість зберігати просте вміння людського спілкування, досягати взаєморозуміння між людьми з різним життєвим досвідом, несхожою історією та цінностями», – сказав директор європейського департаменту BBC Артем Лісс.

До короткого списку в номінації увійшли твори «Інтернат» Сергія Жадана, «Харків. 1938» Олександра Ірванця, «Танжер» Йвана Козленка та «Шенгенська історія» Андрія Куркова.

Переможцем у номінації «Дитяча книга року» обрана книжка Анни Коршунової «Комп і компанія».

«Це чудова історія про те, як встати з-за комп'ютера і знайти дружбу і пригоди. Вона перегукується з найулюбленішими класичними творами української дитячої літератури. Тільки тоді, коли пірнеш з головою у реальне життя, можна прожити справжнє дитинство, завести справжніх друзів і разом побороти несправедливість – і все це буде весело! Це важливий урок не лише для дітей, але й для їхніх батьків, залежних від соціальних мереж», – заявила радниця Європейського банку реконструкції і розвитку Світлана Пиркало.

У шорт-листі в номінації «Дитяча книга року» були «Миші» Соні Атлантової, «Старшокласниця. Першокурсниця» Анастасії Левкової та «Піраміда Синтії» Олега Чаклуна.

«BBC Україна» оголосила переможців премії «Книга року» втринадцяте. Конкурс проводять у партнерстві з Європейським банком реконструкції і розвитку.

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