На Дніпропетровщині створили Книгу пам’яті бійців, загиблих в АТО

У Дніпрі, в Музеї АТО, 6 грудня відбулася презентація «Книги пам’яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО». Музейники, які ініціювали цей проект, зібрали в книзі 496 життєписів загиблих на Донбасі бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів.

Як повідомили творці книги, вони вмістили поіменний список та короткі біографії загиблих земляків, що брали участь у бойових діях на сході України упродовж 2014 – 2017 років. Тут можна прочитати інформацію про бойовий шлях у зоні АТО, про місце поховання, про нагороди та меморіальні дошки.

За інформацією куратора проекту Віктора Боняка, інформація про бійців, які загинули в останні місяці 2017 року, коли книга от-от мала вийти друком, вміщена без фото. Наступного року в оновленому виданні творці планують вмістити світлини і цих бійців.

Як зазначила директор Національного історичного музею імені Яворницького Надія Капустіна, музейники також планують створили електронну Книгу пам’яті, адже друковане видання не вмістило всіх зібраних матеріалів.

Перші примірники Книги пам’яті в середу отримали родини загиблих бійців-дніпрян. Музейники також пообіцяли розповсюдити видання навчальними закладами та бібліотеками області.

«Для мене ця книга – це все. Я хочу зберегти її для онуків. Мій син загинув за Україну. Він казав: «Якщо не я, то хто?», – сказала мати загиблого на Донбасі уродженця Томаківського району Дніпропетровщини, бійця 93-ї механізованого бригади Богдана Садовського Галина Пінчук.

Захід завершився вшануванням пам’яті загиблих українських військових у меморіальній залі музею.