Події XX століття. Володимир В’ятрович презентував нову книгу історичних нарисів

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович написав велику кількість історичних та наукових праць, однак цього разу дослідник презентував книгу історичних новел. До збірки «(Не)історичні миті. Нариси про минулі сто років» увійшли 38 творів, де автор художньо переосмислює вибрані події XX століття.

Роботу над історичними нарисами Володимир В’ятрович розпочав у 2015 році й каже, що тоді ще не підозрював, що із того вийде книга. Писав у літаках, транспорті, під час мандрів. Потім почав публікувати уривки на своїй сторінці у мережі Facebook і зрозумів, що аудиторія дуже добре сприймає таку форму подачі історичного матеріалу.

Наступний крок – пропозиція ідеї видавництву і, зрештою, вихід збірки у світ трьохтисячним накладом. Головна ідея – переосмислення історичних подій з художньої точки зору.

Як завзятий читач розумію, що іноді саме художня проза здатна розповісти про минуле більше, глибше та ширшому колу людей

«Врешті спокуса зануритися в минуле, не обмежуючи себе професійним інструментарієм, подивитися на світ очима тих, про кого пишеш, і висловити пережите ними власними словами, виявилася надто великою, аби не піддатися їй. Тим паче, як завзятий читач розумію, що іноді саме художня проза здатна розповісти про минуле більше, глибше та ширшому колу людей», – йдеться у передмові автора до книги.

Передати емоції історичних подій

Герої оповідань – історичні постаті. Події, що з ними відбуваються – дійсно мали місце в історії. Водночас, як зазначає, В’ятрович, деяких описаних моментів насправді не було або, принаймні, це достеменно невідомо.

Через короткі оповідання автор намагався показати окремі миті із життя героїв, які би описували весь історичний контекст.

У дослідженнях намагаєшся писати неемоційно і сухо. Тому мені захотілося додати трішки барв в історію

«Така форма стала результатом перетину моїх зацікавлень історією XX століття, але я завжди розумів, що ця робота не здатна передати емоцій. У дослідженнях намагаєшся писати неемоційно і сухо. Тому мені захотілося додати трішки барв в історію», – розповів В’ятрович.

Перший нарис, який написав історик, мав назву «Випадкова зустріч, якої не було». У творі автор описує зустріч Симона Петлюри з Нестором Махном, яка відбулася в еміграції в Парижі.

Серед інших історій: події Голокосту, польсько-українського конфлікту, УПА, перші вільні вибори в УРСР, Майдан та війна на Сході України.

В’ятрович рекомендує прочитати свою нову книжку людям, які цікавляться історією минулого століття і зізнається, що до збірки увійшли не всі твори. Над деякими – ще варто попрацювати.

В українців зростає зацікавленість до історії

Кожен твір супроводжує історичне фото тих часів та довідка. На таку форму історика надихнула дружина Ярина Ясиневич, яка наголошувала на тому, що книжка має бути зрозумілою широкому загалу.

На думку В’ятровича, зацікавленість українців історією стрімко зростає, особливо – на Сході України. Але поки що літератури, яка би доступно і цікаво розповідала про історичні події, недостатньо.

Не вистачає істориків, які би писали в науково-популярному стилі. Ця книжка – спроба задовольнити цей попит, який є набагато більшим, ніж пропозиція

«На жаль, в Україні бракує тих, хто готовий задовольняти інтерес українців до історії, який значно виріс останнім часом. Не вистачає істориків, які би писали в науково-популярному стилі. Ця книжка – спроба задовольнити цей попит, який є набагато більшим, ніж пропозиція», – зауважив Володимир В’ятрович.

Під час презентації нової книги він зазначив, що планує зробити «щось більше і серйозніше». До прикладу, роман про учасників визвольного руху Марію Савчин та Василя Галасу, або ж телепрограму на історичну тематику.