Те, що сталося на Донбасі, може статися де завгодно – Максим Бутченко

Колишній луганський шахтар, а зараз київський журналіст і письменник Максим Бутченко доводить, що розбудова спільної української тотожності залишається одним із важливих способів протидії російській пропаганді, що створила ґрунт для вторгнення і війни на сході України.

«Дехто на Заході вважає, що Україна сама винна в тому, що сталося. Але насправді це було нав’язано російською пропагандою», – наголошував Бутченко в інтерв’ю «Голосу Америки», вперше відвідуючи Лондон, де він представляв свою книгу «Художник війни», що вийшла англійською завдяки перекладу й видавничим зусиллям Стівена Комарницького.

Українська трагедія, на думку автора, – це також «урок для інших» про те, що пропагандою умови для війни можна закласти практично будь-де в Україні і в світі.

Максим Бутченко наголошував в інтерв’ю, що всі українські регіони мають особливості, й різноманітність насправді збагачує культуру, але російська пропаганда війни скористалася тим, що упродовж багатьох років політики Партії регіонів насаджували на Донбасі «відчуття страху».

У часи впливу на політику Віктора Януковича та його партії навіть «те, що лунало з київських каналів «Інтер» та «1+1», мало відрізнялося від того, що пропагували з російських телеканалів, які мали дуже великий вплив на сході України. Людей лякали «бандерівцями», «западенцями», каже письменник.

Його книга в англійському перекладі The War Artist показує український Донбас і людей того шахтарського краю, розірваними війною і поглядами, нав’язаними агресивною пропагандою.

Максим Бутченко каже, що його книга художня, але базована на реальних людях та подіях на Батьківщині автора.