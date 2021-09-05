Нова Зеландія посилить антитерористичні закони – прем’єр після убивства 3 людей в Окленді

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн пообіцяла посилити антитерористичні закони після того, як 3 вересня емігрант, що перебував під наглядом поліції, вбив трьох людей у супермаркеті в Окленді. Ще п’ятеро потрапили до лікарні з ножовими пораненнями.

Радіо RNZ називає ім’я нападника – це 32-річний громадянин Шрі-Ланки Ахмед Атіл Мохамед Самсудін. Він прибув до Нової Зеландії в 2011 році за студентською візою і просив статус біженця.

Уперше Ахмед Атіл привернув увагу поліції в 2016 році: він залишав у соціальних мережах коментарі, які пропагують насильницький екстремізм.

У 2017 році його заарештували в аеропорту Окленда, імовірно на шляху до Сирії. Поліція знайшла в квартирі чоловіка заборонену літературу і мисливський ніж, а також установила його зв’язки з угрупованням «Ісламська держава». Тоді ланкієць визнав провину і був звільнений під заставу.

Через рік його знову заарештували за купівлю ножа, в будинку знову знайшли екстремістську літературу, а в історії пошуку в інтернеті були члени угруповання «Ісламська держава».

Прокуратура звинуватила чоловіка в плануванні терористичної атаки. Але суддя ухвалив, що саме лише планування не є злочином за чинними законами.

Ахмед Атіл Мохамед Самсудін був засуджений до 12 місяців «нагляду з особливими умовами», за ним стежили до 30 поліцейських. За словами голови урялу, про те, що ланкієць становить загрозу, правоохоронні органи вкотре попереджали в липні-серпні. Але у прокуратури закінчилися законні підстави тримати його під вартою.

3 вересня, через два місяці після зняття обмежень, Ахмед Атіл Мохамед Самсудін поїхав до магазину в передмісті Окленда. Його все ще супроводжували патрульні, але вони вирішили, що чоловік просто йде за покупками. Увійшовши в магазин, нападник дістав ніж і встиг напасти на сімох покупців, перш ніж поліцейські застрелили його.

Влада Нової Зеландії назвала подію «терористичною атакою». У серпні міністр юстиції Кріс Фаафої домігся внесення змін до закону про тероризм, вимагаючи кваліфікувати планування нападу як злочин.