Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за пуск шести ракет по аеропорту Кабула 30 серпня. Як повідомив портал Nasher News у Telegram, під час атаки було випущено шість ракет «Катюша».

Офіційні представники США заявили, що сили протиракетної оборони перехопили п’ять ракет, випущених по аеропорту. Інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що попри ракетний обстріл, літаки США продовжили евакуаційні рейси.

Наразі очолювана США операція з повітряної евакуації вивезла з Афганістану понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян з того часу, як владу в країні захопили таліби. Напередодні 31 серпня, коли президент США Джо Байден встановив дедлайн для виведення військ, Сполучені Штати сфокусувалися на вивезенні американських військ та дипломатів.