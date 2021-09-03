Нова Зеландія: шість людей поранені внаслідок нападу в супермаркеті, влада заявила про теракт

Внаслідок нападу із ножем у супермаркеті в Окленді поранені шість людей. Влада Нової Зеландії заявила, що напад був терористичним актом. Поліція застрелила нападника.

Троє з поранених перебувають у критичному стані.

«Жорстокий екстреміст здійснив терористичний напад на невинних новозеландців», – сказала прем’єр-міністр Джасінда Ардерн на брифінгу.

За її словами, нападник – громадянин Шрі-Ланки, який прибув до Нової Зеландії 10 років тому і перебував у полі зору поліції близько п’яти років.

Його вбили протягом хвилини після початку нападу, сказала Ардерн, додавши, що на вчинок нападника надихнуло екстремістське угруповання «Ісламська держава».