У Франції починається судовий процес над обвинуваченими у причетності до терактів у 2015 році

У Франції 8 серпня починається безпрецендентно масштабний судовий процес над 20 підозрюваними у причетності до терактів у Парижі у 2015 році.

Поліція перебуває у режимі підвищеної готовності. Вулиці поблизу Палацу правосуддя перекриють для автомобілів та пішоходів.

Всі, кому дозволили бути присутніми на засіданні, проходитимуть через контрольно-пропускні пункти.

Жертвами серії терористичних нападів у Парижі 13 листопада 2015 року стали 130 людей, понад 350 отримали поранення. Напади сталися біля стадіону «Стад де Франс», в декількох кафе і ресторанах і в концертному залі «Батаклан».

Відповідальність за теракт, скоєний загоном з 10 людей, взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Салах Абдеслам, 31-річний громадянин Франції та Марокко, який вважається єдиним, хто вижив з групи нападників, перебуатиме на лаві підсудних в спеціально побудованому будинку в будівлі суду в Палаці правосуддя в центрі Парижа разом з 13 іншими обвинуваченими.

Решта 19 підозрюваних, шістьох з яких будуть судити заочно, звинувачуються в наданні зброї та автомобілів або в причетності до організації заворушень. 12 з 20 підозрюваних можуть бути засуджені до довічного ув’язнення.

Протягом прогнозованих 145 днів слухань у процесі візьмуть участь майже 1800 цивільних позиваів, близько 330 юристів, а також колишній президент Франції Франсуа Олланд.

Матеріали справи налічують близько мільйона сторінок у 542 томах.

Вирок очікується наприкінці травня наступного року.