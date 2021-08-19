В Раді безпеки ООН занепокоєні новою загрозою «ІД» у Африці

Міністри країн-членів Ради безпеки ООН 19 серпня обговорили доповідь генерального секретаря щодо загроз, які становить екстремістське угруповання «Ісламська держава».

«Члени Ради безпеки з глибокою тривогою відзначили, що «ІДІЛ» та інші терористичні групи продовжують експлуатувати, як онлайн, так і в реальному житті, руйнування, лиха та регрес, пов’язані з пандемією COVID-19», – йдеться у повідомленні пресслужби Організації Об’єднаних націй.

За даними ООН, «ІД» демонструє «тривожну експансію» в низці регіонів, у тому числі – в Африці, де її вплив росте і може мати «довготривалі наслідки для миру, безпеки і стабільності».

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Члени Ради безпеки вказали на регулярні напади на цивільних, міста та військові табори з боку бойовиків регіональних осередків «ІД», в тому числі в Західній та Центральній Африці і районі Сахари.

Орган ООН «підкреслює важливість цілісного підходу до протидії тероризму та насильницькому екстремізму, що сприяє тероризму, у відповідності до чинного міжнародного права».

Члени Ради безпеки закликали держави-члени виконати зобов’язання за резолюціями щодо криміналізації фінансування тероризму та інших заходів, які можуть позбавити «ІД» доступу до фінансування.