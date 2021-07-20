«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибух у Багдаді

Пов’язаний із екстремістським угрупованням «Ісламська держава» ресурс Amaq заявив, що напад у Багдаді вчинив бойовик угруповання, одягнений у жилет із вибухівкою.

Щонайменше 36 людей загинули внаслідок підриву смертника в столиці Іраку 19 липня. За даними військових, яких цитує державне агентство INA, ще близько 50 людей отримали поранення внаслідок вибуху, який стався на ринку у великому шиїтському районі Аль-Садр у східному Багдаді.

Угруповання «ІД», яке визначає себе як мусульман-сунітів, розглядає шиїтів як єретиків.

«Боягузливий напад ілюструє неспроможність терористів відновити позиції після поразки, завданої нашими героїчними силами безпеки», – заявив прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі. Він додав, що «тероризм не залишиться безкарним».

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Напад стався за кілька днів до того, як Кадхімі має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

У січні «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за подвійний підрив смертників, в результаті якого загинуло щонайменше 32 людини в центрі Багдада. Це було найсерйознішим нападом у місті за останні роки.

Ірак оголосив перемогу над «Ісламською державою» в грудні 2017 року після того, як урядові війська відбили більшу частину території, захопленої бойовою групою з 2014 року.

Коаліція, очолювана США, яка підтримала кампанію Іраку проти «ІД», значно зменшила свою присутність протягом останнього року, посилаючись на ріст спроможності іракських збройних сил. Однак члени терористичної групи продовжують здійснювати спорадичні напади по всій країні.