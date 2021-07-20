Ірак: внаслідок нападу смертника загинули щонайменше 30 людей

У місті Садр поблизу Багдада внаслідок нападу бойовика-смертника 19 липня загинули щонайменше 30 людей.

Вибух стався на ринку. Постраждали близько 60 людей.

Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, адже деякі поранені перебувають у критичному стані.

Представники МВС Іраку заявляють, що смертник використовував саморобну вибухівку.

За повідомленнями, прем’єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав заарештувати командира полку поліції, який відповідав за порядок на ринку.

Наразі відповідальність за вибух не брало на себе жодне угруповання.

