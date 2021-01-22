Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Багдаді

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт на центральному ринку Багдада 21 січня, внаслідок якого загинули щонайменше 32 людини. Це був напад із найбільшою кількістю жертв за останні три роки в столиці Іраку.

Близько 110 людей також були поранені, повідомили представники іракської влади.

Пов’язана з угрупованням інформаційна агенція Amaq заявила, що напад вчинили двоє бойовиків.

Багдадський ринок був заповнений людьми після місяців обмежень, запроваджених в Іраку через пандемію коронавірусної інфекції.