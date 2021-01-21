Щонайменше 28 людей загинули в Багдаді через влаштовані бойовиками-смертниками вибухи

Щонайменше 28 людей загинули внаслідоу двох вибухів, влаштованих бойовиками-смертниками в торговому районі у центрі іракської столиці Багдада. Міністерство внутрішніх справ заявило, що щонайменше 73 людини поранені. Теракти сталися на площі Таяран.

Повідомляється, що один бойовик на ринку підірвав вибухівку, перед тим зімітувавши, що йому зле, аби привернути до себе якомога більшу кількість людей. Коли люди підійшли до поранених в результаті першого вибуху, другий бойовик привів в дію й іншу вибухівку.

Медики кажуть, що кількість загиблих може зрости, усі сили мобілізовані в районі вибухів.

Вибухи бойовиків-смертників в Багдаді останнім часом стали доволі рідкісними. У січні 2018 року в результаті підриву смертника на площі Таяран загинуло понад 30 людей. Останній такий напад стався в столиці Іраку в червні 2019 року, в результаті чого загинули кілька людей.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за сьогоднішні події. Раніше такі теракти здійснювали бойовики, зокрема приналежні до угруповання «Ісламська держава».

Ірак нині готується до дострокових загальнонаціональних виборів, які відбудуться в жовтні. Виборам в Іраку зазвичай передує ескалація насильства.