Ірак: кількість жертв вибухів у Багдаді перевищила 30

Кілкьість загиблих внаслідок вибуху у центрі столиці Іраку Багдаду загинули щонайменше 32 людини, поранено ще 110.

Влада Іраку повідомляла, що вибухові пристрої на речовому ринку на площі Таяран в дію привели терористи-смертники.

Медики припускають, що кількість загиблих може зрости

Жодне з угруповань наразі не взяло на себе відповідальність за напад, який стався під час підготовки країни до дострокових парламентських виборів у жовтні. Виборам в Іраку зазвичай передує ескалація насильства, включаючи вибухи і вбивства.

Раніше такі теракти здійснювали бойовики, зокрема приналежні до угруповання «Ісламська держава».

Цей напад став найкривавішим інцидентом в Багдаді з січня 2018 року, коли терорист-смертник також на площі Таяран вбив понад 30 осіб.

Останнім часом нападу терористів-смертників в Іраку стали рідкістю: в червні 2019 року в результаті останнього з них загинуло кілька людей.