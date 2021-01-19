Вибори в Іраку перенесли на жовтень

Загальні вибору в Іраку відбудуться 10 жовтня, а не у червні, як планувалося раніше. Про це повідомляє державне інформаційне агентство INA.

Втім і ці вибори вважатимуться достроковими, адже офіційно чинний парламент має працювати до 2022 року.

Повідомлення про перенесення дострокових виборів надійшло через день після того, як Незалежна виборча комісія запропонувала відкласти їх на чотири місяці, пояснивши, що їй потрібно більше часу на підготовку до вільних та чесних виборів.

Прем’єр-міністр Мустафа аль-Кадхімі пообіцяв провести дострокові вибори, щоб задовольнити вимоги протестуючих, які з жовтня 2019 року закликали до розпуску парламенту та перегляду політичної системи країни, яка діяла з моменту вторгнення міжнародних сил під керівництвом США у 2003 році.

Сотні протестувальників були вбиті силами безпеки та бойовиками, яких підозрюють у зв’язках з озброєними угрупованнями.