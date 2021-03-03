Ірак: по базі, де перебувають американські військові, було випущено 10 ракет

Щонайменше 10 ракет випустили по авіабазі Айн Аль-Асад в Іраку, де перебувають війська коаліції, зокрема й американські.
Ракету вдарили по авіабазі зранку 3 березня, повідомив представник коаліції.
Іракські військові заявили, що атака не заподіяла значної шкоди і що сили безпеки виявили стартовий майданчик, використаний для запуску ракет.
Наразі про жертв не повідомляли.
На базі Айн аль-Асад розміщуються іракські війська, а також війська очолюваної США коаліції, що допомагають Іраку боротися з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава».
Напад стався за два дні до того, як Папа Франциск повинен відвідати Ірак, незважаючи на погіршення ситуації з безпекою в деяких частинах країни.
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