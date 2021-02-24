Німеччина: лідера «Ісламської держави» засудили до 10 з половиною років в’язниці

Німецький суд засудив іракського проповідника, який, як стверджується, є фактичним лідером бойовиків «Ісламського держави» в Німеччині, до 10 років і шести місяців позбавлення волі за підтримку терористичної організації.

Ахмад Абдулазіз Абдулла Абдулла, також відомий як Абу Валаа, був засуджений за керівництво мережею джихадистів, яка радикалізувала молодих людей в Європі і допомагала їм подорожувати в Ірак і Сирію.

Суд в місті Целле на півночі Німеччини визнав 37-річного Абдуллу винним у членстві в іноземній терористичній організації, сприянню підготовці підривних актів насильства і фінансуванні тероризму.

Абдулла був імамом в мечеті в місті Хільдесхайм, яка приваблювала ісламістів з усієї Німеччини, але з відтоді була закрита владою.

Троє підсудних у справі були засуджені до позбавлення волі на строк до восьми років.

Під час окремого судового розгляду суд в місті Кобленц на заході Німеччини засудив колишнього співробітника служби безпеки президента Сирії Башара аль-Асада до чотирьох років і шести місяців тюремного ув’язнення за сприяння тортурам мирних жителів.

Постанова є першим подібним вироком за злочини проти людяності під час громадянської війни в Сирії. Суд заявив, що Еяд А. заарештував принаймні 30 антиурядових протестувальників на початку конфлікту в 2011 році і відправив їх до слідчого ізолятора, де, як він знав, їх будуть катувати.

Вирок дає надію 800 тисячам сирійців в Німеччині, які заявляють, що їх катували в державних установах після того, як спроби створити міжнародний трибунал по Сирії зазнали невдачі.

Сирійський уряд заперечує тортури ув’язнених.