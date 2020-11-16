Сирія: міністр закордонних справ Валід аль-Муалем помер у віці 79 років

Міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муалем помер у Дамаску у віці 79 років.

За даними державних ЗМІ, він почав працювати у відомстві у 1964 році й ніс службу в Іспанії, Танзанії, Британії, Румунії та США. Під час дев’яти років у Вашингтоні аль-Муалем був залучений до провальних мирних переговорів між Сирією та Ізраїлем. До посади міністра дипломат доріс у 2006 році.

В уряді не уточнили причину смерті, але стан його здоров’я впродовж певного періоду часу погіршувався.

Дипломат був відомий в останні роки через захист Сирії під час громадянської війни, яка триває в країні з 2011 року і в якій за дев’ять років загинули понад пів мільйона людей. Він стверджував, що конфлікт був частиною змови Заходу, щоб розділити його країну за підтримки «терористів-джихадистів».

Сполучені Штати та європейські країни наклали санкції на аль-Муалема через шість місяців після того, як сирійські силовики почали розганяти протести в країні, що спровокувало громадянську війну.

Водночас Іран та Росія вважали міністра своїм партнером. В Ірані заявили, що аль-Муалем відіграв важливу роль під час захисту сирійських національних інтересів та безпеки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров надіслав свої співчуття.